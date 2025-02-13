В Кремле заявили, что Путин будет рад видеть Трампа на праздновании Дня Победы

Российский лидер Владимир Путин будет рад видеть глав крупных стран, в том числе президента США Дональда Трампа, на праздновании 80-летия Великой Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если крупные страны захотят разделить с Россией празднование Дня Победы, их будут рады приветствовать в Москве, это относится и к Трампу», — заявил Песков в интервью «Первому каналу». Однако, по его словам, на данный момент, пока неясно, посетит ли Трамп столицу в этот значимый для РФ день.
Ранее директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников сообщил, что на День Победы Россия не планирует приглашать глав недружественных стран. По его словам, это связано с тем, что они придерживаются русофобской политики. Тем не менее, торжественное мероприятие в 2025 году планируют посетить 19 стран, находящихся в дружественных отношениях с Россией.
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