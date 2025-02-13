13 февраля 2025

Потерпевшее бедствие судно из КНР перестало угрожать экологической катастрофой

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты заделали пробоины в корабле, что позволило избежать экологической катастрофы
Специалисты заделали пробоины в корабле, что позволило избежать экологической катастрофы Фото:

Экологической катастрофы, которая могла произойти из-за потерпевшего бедствие сухогруза из КНР, удалось избежать. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который ранее взял ситуацию с судном на личный контроль.

«С первого дня были приняты меры по предотвращению экологической катастрофы: проведён мониторинг с воздуха с использованием беспилотников, обследовано дно судна, установлены боновые заграждения и подпорные стенки для предотвращения разлива нефтепродуктов... Фактически сейчас уже есть понимание, что худшего удалось избежать», — написал Лимаренко у себя в telegram-канале.

Он отметил, что сейчас рассматриваются сценарии дальнейших действий с судном и ведутся переговоры с владельцем судна. По словам Лимаренко, власти Сахалинской области готовы к любому развитию событий.

Китайское судно «Анг Янг-2» потерпело бедствие у берегов Сахалин 9 февраля. Сухогруз, на борту которого находится 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута, получил пробоину и сел на мель в районе порта Невельск. Тогда было принято решение ввести режим ЧС в регионе и организовать мониторинг ситуации.

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Экологической катастрофы, которая могла произойти из-за потерпевшего бедствие сухогруза из КНР, удалось избежать. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который ранее взял ситуацию с судном на личный контроль. «С первого дня были приняты меры по предотвращению экологической катастрофы: проведён мониторинг с воздуха с использованием беспилотников, обследовано дно судна, установлены боновые заграждения и подпорные стенки для предотвращения разлива нефтепродуктов... Фактически сейчас уже есть понимание, что худшего удалось избежать», — написал Лимаренко у себя в telegram-канале. Он отметил, что сейчас рассматриваются сценарии дальнейших действий с судном и ведутся переговоры с владельцем судна. По словам Лимаренко, власти Сахалинской области готовы к любому развитию событий. Китайское судно «Анг Янг-2» потерпело бедствие у берегов Сахалин 9 февраля. Сухогруз, на борту которого находится 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута, получил пробоину и сел на мель в районе порта Невельск. Тогда было принято решение ввести режим ЧС в регионе и организовать мониторинг ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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