Потерпевшее бедствие судно из КНР перестало угрожать экологической катастрофой

Экологической катастрофы, которая могла произойти из-за потерпевшего бедствие сухогруза из КНР, удалось избежать. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который ранее взял ситуацию с судном на личный контроль.
«С первого дня были приняты меры по предотвращению экологической катастрофы: проведён мониторинг с воздуха с использованием беспилотников, обследовано дно судна, установлены боновые заграждения и подпорные стенки для предотвращения разлива нефтепродуктов... Фактически сейчас уже есть понимание, что худшего удалось избежать», — написал Лимаренко у себя в telegram-канале.
Он отметил, что сейчас рассматриваются сценарии дальнейших действий с судном и ведутся переговоры с владельцем судна. По словам Лимаренко, власти Сахалинской области готовы к любому развитию событий.
Китайское судно «Анг Янг-2» потерпело бедствие у берегов Сахалин 9 февраля. Сухогруз, на борту которого находится 56 тонн дизельного топлива и 706 тонн мазута, получил пробоину и сел на мель в районе порта Невельск. Тогда было принято решение ввести режим ЧС в регионе и организовать мониторинг ситуации.
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