Наблюдатель из РФ рассказал о минусах завершения выборов в Абхазии в первом туре

Депутат Бабурин: конец выборов в первом туре усложнил бы ситуацию в Абхазии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Абхазии существует сильная политическая полярность, заявил Бабурин
В Абхазии существует сильная политическая полярность, заявил Бабурин Фото:

Быстрая победа одного из кандидатов на выборах в Абхазии уже в первом туре могла бы обострить ситуацию из-за высокой политической полярности в регионе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы и единственный наблюдатель из РФ Сергей Бабурин.

«Это объективный результат, поскольку политическая полярность в Абхазии довольно высока, и, если бы один из кандидатов победил с наскока, это осложнило бы ситуацию», — заявил Бабурин. Он выразил надежду, что перед вторым туром кандидаты станут более внимательными друг к другу, поскольку им еще предстоит совместно жить в одной стране в будущем.

Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела итоги первого тура президентских выборов, на которых явка составила почти 69%, что соответствует около 99 тысячам голосующих. Лидирует временно исполняющий обязанности президента Бадра Гунба с 46,38% голосов, за ним следуют Адгур Ардзинба с 36,92% и Роберт Аршба. Второй тур выборов запланирован на 1 марта.

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Быстрая победа одного из кандидатов на выборах в Абхазии уже в первом туре могла бы обострить ситуацию из-за высокой политической полярности в регионе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы и единственный наблюдатель из РФ Сергей Бабурин. «Это объективный результат, поскольку политическая полярность в Абхазии довольно высока, и, если бы один из кандидатов победил с наскока, это осложнило бы ситуацию», — заявил Бабурин. Он выразил надежду, что перед вторым туром кандидаты станут более внимательными друг к другу, поскольку им еще предстоит совместно жить в одной стране в будущем. Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела итоги первого тура президентских выборов, на которых явка составила почти 69%, что соответствует около 99 тысячам голосующих. Лидирует временно исполняющий обязанности президента Бадра Гунба с 46,38% голосов, за ним следуют Адгур Ардзинба с 36,92% и Роберт Аршба. Второй тур выборов запланирован на 1 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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