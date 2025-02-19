В Финляндии заморозили средства россиян от продажи арены в Хельсинки

Судебные приставы Финляндии заморозили средства от продажи спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, который принадлежал российским бизнесменам. Об этом сообщают финские СМИ.
«Деньги, вырученные от продажи арены в Хельсинки, оказались на счету службы судебных приставов», — отмечает финское издание Yle. По словам руководителя окружной службы судебных приставов Аки Виртанена, замороженные деньги будут храниться на официальном счету органа или на специальном депозитном счете.
Эта заморозка будет действительна до окончания действия санкций ЕС в отношении российских бизнесменов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко, предыдущих владельцев Helsinki Hall. Финские инвесторы Trevian приобрели арену после одобрения сделки со стороны ЕС и финских властей, при этом сумма сделки не разглашается.
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