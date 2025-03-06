Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв премьер-министра Польши Дональда Туска к Европе о необходимости вступить в гонку вооружений и одержать в ней победу.
«Россия не втянется в гонку вооружений, предложенную Польшей. Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас предлагается между Москвой и Вашингтоном. С другой стороны, европейцы очень гибкие, иногда излишне. Поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер», — заявил Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву.
Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин найдет способы избежать втягивания в гонку вооружений. Также пресс-секретарь выразил сожаление по поводу конфронтационной риторики из Варшавы и Парижа.
Дональд Туск ранее отметил, что Европе необходимо вступить в гонку вооружений и одержать победу в условиях современных вызовов, таких как конфликт на Украине и новый подход США к Старому Свету. По его словам, борьба за безопасность требует от Европы активных действий и уверенности для преодоления этих трудностей.
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