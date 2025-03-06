Песков шуткой ответил на предложение Туска об участии России в гонке вооружений. Видео

Песков: Европа рано или поздно почувствует, откуда дует ветер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейцы очень гибкие, заявил Песков
Европейцы очень гибкие, заявил Песков Фото:

Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв премьер-министра Польши Дональда Туска к Европе о необходимости вступить в гонку вооружений и одержать в ней победу.

«Россия не втянется в гонку вооружений, предложенную Польшей. Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас предлагается между Москвой и Вашингтоном. С другой стороны, европейцы очень гибкие, иногда излишне. Поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер», — заявил Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву. 

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин найдет способы избежать втягивания в гонку вооружений. Также пресс-секретарь выразил сожаление по поводу конфронтационной риторики из Варшавы и Парижа.

Дональд Туск ранее отметил, что Европе необходимо вступить в гонку вооружений и одержать победу в условиях современных вызовов, таких как конфликт на Украине и новый подход США к Старому Свету. По его словам, борьба за безопасность требует от Европы активных действий и уверенности для преодоления этих трудностей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв премьер-министра Польши Дональда Туска к Европе о необходимости вступить в гонку вооружений и одержать в ней победу. «Россия не втянется в гонку вооружений, предложенную Польшей. Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас предлагается между Москвой и Вашингтоном. С другой стороны, европейцы очень гибкие, иногда излишне. Поэтому нельзя исключать, что они почувствуют, в какую сторону дует ветер», — заявил Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву.  Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин найдет способы избежать втягивания в гонку вооружений. Также пресс-секретарь выразил сожаление по поводу конфронтационной риторики из Варшавы и Парижа. Дональд Туск ранее отметил, что Европе необходимо вступить в гонку вооружений и одержать победу в условиях современных вызовов, таких как конфликт на Украине и новый подход США к Старому Свету. По его словам, борьба за безопасность требует от Европы активных действий и уверенности для преодоления этих трудностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...