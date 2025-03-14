Хинштейн раскрыл, сколько человек вывезли из Курской области

Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта успешно эвакуированы 209 жителей. Из Суджи были вывезены 68 человек, из Казачьей Локни — 74 человека, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алесандр Хинштейн. Он дополнил, что были эвакуированы и жители таких населенных пунктов, как Махновка, Мартыновка, Нижнемахово, Гончаровка и Гуево.
«С 12 марта 209 наших жителей эвакуированы из освобожденных населенных пунктов», — написал Хинштейн в telegram-канале. По его словам, эвакуированные жители обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания, включая гуманитарные наборы, питание, спальные места. Они получают медицинскую, психологическую и юридическую поддержку.
Эвакуация жителей Курской области началась после освобождения территорий в результате недавних боевых действий. Ранее в рамках этих усилий из Суджи было эвакуировано 120 человек, сообщал Хинштейн.
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