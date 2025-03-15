Лепс готовит пиджак к свадьбе с 19-летней Кибой и мечтает о трех детях

Российский певец Григорий Лепс активно готовится к свадьбе со своей 19-летней избранницей Авророй Кибой и мечтает завести в союзе с девушкой троих детей. Он уже приобрел новый пиджак, который решил пока не показывать публике.
«Конечно, я еще не раз стану отцом. Пару-тройку раз будем... Купил новый пиджак. Пока не показываю никому», — заявил Лепс. Его слова передает «Пятый канал».
Чтобы наряд сидел идеально, певец также прилагает усилия для поддержания себя в хорошей физической форме. Артист рассказал о своих занятиях в тренажерном зале.
«Я в тренажерном зале каждый день. В лучшем случае через день. Я не занимаюсь спортом, занимаюсь физкультурой. В этом возрасте спортом заниматься уже сложновато», — поделился Лепс.
Помимо подготовки к свадьбе, музыкант также выразил надежду на серьезное будущее со своей избранницей. Лепс хочет обвенчаться с Авророй, а также мечтает о троих детях от нее. «Венчание — очень такой серьезный шаг. Я человек верующий, я бы не был против», — признался артист.
Ранее российский исполнитель Григорий Лепс объявил, что церемония бракосочетания с молодой возлюбленной, 19-летней Авророй Кибой, запланирована на лето текущего года. Музыкант также упомянул, что место постоянного проживания для молодоженов пока не выбрано, и не указал точную дату свадьбы.
Появление Григория Лепса и Авроры Кибы на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ привлекло значительное внимание общественности. В начале июня 2024 года Григорий сделал предложение Авроре, на что она ответила согласием. Помимо этого, стало известно, что Аврора поступила в один из колледжей Лондона, где стоимость обучения превышает 1,7 миллиона рублей.
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