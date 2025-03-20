20 марта 2025
19 марта 2025

В Петербурге день рождения закончился стрельбой и реанимацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрельба произошла из-за конфликта на дне рождения
Стрельба произошла из-за конфликта на дне рождения Фото:

Ночью 20 марта в одной из квартир на Ушаковской набережной в Петербурге была стрельба из-за конфликта на дне рождения. Один человек в реанимации. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Глубокой ночью 20 марта в квартире на Ушаковской набережной прогремели выстрелы. Из жилища в Елизаветинскую больницу увезли 52-летнего петербуржца с огнестрельными ранениями головы, груди и шеи», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Стрельба произошла из-за конфликта на дне рождения 39-летней хозяйки квартиры. Пострадавший был помещен в реанимационное отделение.

Стрелком оказался 37-летний Ибад Г., муж сестры хозяйки, ранее судимый за избиение и хулиганство. После пяти выстрелов в сожителя именинницы он скрылся на автомобиле Land Rover Range Rover, который позже был найден пустым у дома на Парашютной улице. В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Оружие за ним не числится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 20 марта в одной из квартир на Ушаковской набережной в Петербурге была стрельба из-за конфликта на дне рождения. Один человек в реанимации. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Глубокой ночью 20 марта в квартире на Ушаковской набережной прогремели выстрелы. Из жилища в Елизаветинскую больницу увезли 52-летнего петербуржца с огнестрельными ранениями головы, груди и шеи», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Стрельба произошла из-за конфликта на дне рождения 39-летней хозяйки квартиры. Пострадавший был помещен в реанимационное отделение. Стрелком оказался 37-летний Ибад Г., муж сестры хозяйки, ранее судимый за избиение и хулиганство. После пяти выстрелов в сожителя именинницы он скрылся на автомобиле Land Rover Range Rover, который позже был найден пустым у дома на Парашютной улице. В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Оружие за ним не числится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...