В Петербурге день рождения закончился стрельбой и реанимацией

Ночью 20 марта в одной из квартир на Ушаковской набережной в Петербурге была стрельба из-за конфликта на дне рождения. Один человек в реанимации. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Глубокой ночью 20 марта в квартире на Ушаковской набережной прогремели выстрелы. Из жилища в Елизаветинскую больницу увезли 52-летнего петербуржца с огнестрельными ранениями головы, груди и шеи», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Стрельба произошла из-за конфликта на дне рождения 39-летней хозяйки квартиры. Пострадавший был помещен в реанимационное отделение.
Стрелком оказался 37-летний Ибад Г., муж сестры хозяйки, ранее судимый за избиение и хулиганство. После пяти выстрелов в сожителя именинницы он скрылся на автомобиле Land Rover Range Rover, который позже был найден пустым у дома на Парашютной улице. В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Оружие за ним не числится.
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