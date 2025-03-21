Монголия одобрила строительство газопровода из России в Китай

Монголия одобрила строительства газопровода «Союз Восток», который пройдет из России в Китай, и в настоящий момент завершает его экологическую оценку. Об этом заявили в Министерстве энергетики РФ.
«Строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству», — говорится в telegram-канале Минэнерго России. В ходе рабочей встречи с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом министр энергетики России Сергей Цивилев подчеркнул значимость проекта для двусторонних отношений.
Помимо обсуждения газопровода, на встрече также рассмотрели вопросы реконструкции теплоэлектроцентралей в Монголии и применение российских отраслевых стандартов в совместных энергетических проектах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность поставок топлива для монгольских потребителей.
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