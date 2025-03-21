Монголия одобрила строительство газопровода из России в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монголия завершает оценку газопровода из РФ в КНР
Монголия завершает оценку газопровода из РФ в КНР Фото:

Монголия одобрила строительства газопровода «Союз Восток», который пройдет из России в Китай, и в настоящий момент завершает его экологическую оценку. Об этом заявили в Министерстве энергетики РФ. 

«Строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству», — говорится в telegram-канале Минэнерго России. В ходе рабочей встречи с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом министр энергетики России Сергей Цивилев подчеркнул значимость проекта для двусторонних отношений.

Помимо обсуждения газопровода, на встрече также рассмотрели вопросы реконструкции теплоэлектроцентралей в Монголии и применение российских отраслевых стандартов в совместных энергетических проектах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность поставок топлива для монгольских потребителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Монголия одобрила строительства газопровода «Союз Восток», который пройдет из России в Китай, и в настоящий момент завершает его экологическую оценку. Об этом заявили в Министерстве энергетики РФ.  «Строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству», — говорится в telegram-канале Минэнерго России. В ходе рабочей встречи с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом министр энергетики России Сергей Цивилев подчеркнул значимость проекта для двусторонних отношений. Помимо обсуждения газопровода, на встрече также рассмотрели вопросы реконструкции теплоэлектроцентралей в Монголии и применение российских отраслевых стандартов в совместных энергетических проектах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность поставок топлива для монгольских потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...