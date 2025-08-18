Трамп в преддверии встречи с лидерами ЕС: для Америки наступил важный день

Трамп сообщил, что в Белом доме никогда не было столько европейских лидеров одновременно
Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что для США наступил важный день. Кроме того, он заявил, что играть следует только на победу. Так он прокомментировал грядущую встречу с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Важный день в Белом доме. Никогда еще здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты???», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial. В другом посте президент США сообщил, что стоит «играть на победу, или вовсе не играть».

Кроме того, глава Белого дома написал, что является тем, кто вел переговоры и добился освобождения множества заложников в Израиле. Президент США также подчеркнул, что завершил шесть конфликтов за последние полгода.

Встреча президентов США и Украины состоится 18 августа. По предварительным данным, начало саммита запланировано на 22:30 (мск). Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск, после чего будет многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС. Вместе с президентом Украины на встречу с американским лидером отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Саммит стартует ориентировочно в 22:00 мск. URA.RU ведет онлайн-трансляцию подробностей мероприятия.

