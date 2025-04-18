Джигурда на видео зачитал стихотворение про санкции Зеленского

Артист Никита Джигурда, которого на Украине включили в санкционный список, заявил, что гордится этим. По этому поводу он даже записал на видео стих про президента республики Владимира Зеленского и прочел его с выражением.
«Я за русский язык на века. Всем любви и удачи. Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и своей позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского», — записал видео артист, которое опубликовал канал 360.ru.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 20 российских граждан. Среди них оказались такие звезды, как Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов (Shaman), артист цирка Юрий Куклачев и телеведущий Оскар Кучера.
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