Джигурда на видео зачитал стихотворение про санкции Зеленского

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Джигурда записал видеообращение после того, как попал в санкционный список
Джигурда записал видеообращение после того, как попал в санкционный список Фото:

Артист Никита Джигурда, которого на Украине включили в санкционный список, заявил, что гордится этим. По этому поводу он даже записал на видео стих про президента республики Владимира Зеленского  и прочел его с выражением.

«Я за русский язык на века. Всем любви и удачи. Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и своей позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского», — записал видео артист, которое опубликовал канал 360.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 20 российских граждан. Среди них оказались такие звезды, как Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов (Shaman), артист цирка Юрий Куклачев и телеведущий Оскар Кучера.

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Артист Никита Джигурда, которого на Украине включили в санкционный список, заявил, что гордится этим. По этому поводу он даже записал на видео стих про президента республики Владимира Зеленского  и прочел его с выражением. «Я за русский язык на века. Всем любви и удачи. Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и своей позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского», — записал видео артист, которое опубликовал канал 360.ru. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 20 российских граждан. Среди них оказались такие звезды, как Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов (Shaman), артист цирка Юрий Куклачев и телеведущий Оскар Кучера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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