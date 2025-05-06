МВД перечислило предлоги мошенников для получения доступа к «Госуслугам»

Мошенники, чтобы заполучить код авторизации на портале «Госуслуги», нередко ссылаются на темы, связанные с работой маркетплейсов и жилищно-коммунальных служб. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по вопросам противодействия незаконному использованию информационно-коммуникационных технологий.
«„Маркетплейсы и службы доставки“ — вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру. „Коммунальные службы“ — мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы „привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код [от личного кабинета на „Госуслугах“]“», — написали в telegram-канале ведомства.
Еще одним поводом для обращения становится запись на прием к врачу. Для подтверждения личности злоумышленники запрашивают у граждан код из полученного СМС-сообщения. Отмечается, что аналогичные схемы мошенничества могут осуществляться и под видом представителей «Почты России» или образовательных учреждений.
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