МВД перечислило предлоги мошенников для получения доступа к «Госуслугам»

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Для получения от граждан кодов с «Госуслуг» мошенники чаще всего используют маркетплейсы и сервисы доставки
Для получения от граждан кодов с «Госуслуг» мошенники чаще всего используют маркетплейсы и сервисы доставки Фото:

Мошенники, чтобы заполучить код авторизации на портале «Госуслуги», нередко ссылаются на темы, связанные с работой маркетплейсов и жилищно-коммунальных служб. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по вопросам противодействия незаконному использованию информационно-коммуникационных технологий.

«„Маркетплейсы и службы доставки“ — вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру. „Коммунальные службы“ — мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы „привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код [от личного кабинета на „Госуслугах“]“», — написали в telegram-канале ведомства.

Еще одним поводом для обращения становится запись на прием к врачу. Для подтверждения личности злоумышленники запрашивают у граждан код из полученного СМС-сообщения. Отмечается, что аналогичные схемы мошенничества могут осуществляться и под видом представителей «Почты России» или образовательных учреждений.

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Мошенники, чтобы заполучить код авторизации на портале «Госуслуги», нередко ссылаются на темы, связанные с работой маркетплейсов и жилищно-коммунальных служб. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по вопросам противодействия незаконному использованию информационно-коммуникационных технологий. «„Маркетплейсы и службы доставки“ — вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру. „Коммунальные службы“ — мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы „привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код [от личного кабинета на „Госуслугах“]“», — написали в telegram-канале ведомства. Еще одним поводом для обращения становится запись на прием к врачу. Для подтверждения личности злоумышленники запрашивают у граждан код из полученного СМС-сообщения. Отмечается, что аналогичные схемы мошенничества могут осуществляться и под видом представителей «Почты России» или образовательных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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