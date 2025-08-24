Российская теннисистка прошла во второй круг US Open

Теннисистка Кудерметова вышла во второй круг открытого чемпионата США US Open
Российская теннисистка Кудерметова вышла во второй круг US Open
Российская теннисистка Кудерметова вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг открытого чемпионата США US Open. Об этом сообщает RT.

«По состоянию здоровья соперница не смогла завершить встречу», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что в стартовом матче турнира в Нью-Йорке испанская спортсменка Нурия Парризас-Диас снялась с соревнования при счете 2:2.

Кудерметова автоматически прошла во второй круг соревнований, где ее соперницей станет победительница пары Арина Соболенко — Ребека Масарова. Дата следующего матча будет определена после завершения всех игр первого раунда женской сетки.

