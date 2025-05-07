Путин: Россия и Беларусь противостоят угрозам наследников нацистов

На сегодняшний день Россия и Беларусь сталкиваются с серьезными вызовами, исходящими от сторонников идеологии, унаследованной от нацистов. Об этом в приветствии участников форума городов-героев РФ и Беларуси сказал президент России Владимир Путин.
«Сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул, что обе страны намерены совместно продолжать плодотворную деятельность, направленную на укрепление двустороннего взаимодействия во всех областях, а также на дальнейшее развитие институтов Союзного государства. По его словам, такие шаги полностью соответствуют основополагающим интересам народов двух стран. Также президент России адресовал поздравления участникам форума и жителям городов-героев в связи с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пожелав им мира, процветания и всего наилучшего.
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