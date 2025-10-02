Павел Дуров провел встречу с президентом Казахстана Токаевым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дуров пообщался с Токаевым о перспективах совместной работы в области ИИ, указано на сайте президента Казахстана
Дуров пообщался с Токаевым о перспективах совместной работы в области ИИ, указано на сайте президента Казахстана Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. На встрече они обсудили сотрудничество в различных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.» — указано на сайте президента Казахстана. Также отмечается, что Дуров поделился с Токаевым перспективой реализации совместных проектов в области ИИ (искусственного интеллекта).

Ранее поступала информация о том, что Дуров посетил школу IQanat High School в Казахстане. В ходе визита предприниматель ознакомился с инфраструктурой школы и провел несколько часов в неформальном общении с учащимися, большинство из которых — дети из сельских районов страны. Об этом сообщало RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. На встрече они обсудили сотрудничество в различных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. «Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.» — указано на сайте президента Казахстана. Также отмечается, что Дуров поделился с Токаевым перспективой реализации совместных проектов в области ИИ (искусственного интеллекта). Ранее поступала информация о том, что Дуров посетил школу IQanat High School в Казахстане. В ходе визита предприниматель ознакомился с инфраструктурой школы и провел несколько часов в неформальном общении с учащимися, большинство из которых — дети из сельских районов страны. Об этом сообщало RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...