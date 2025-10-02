Павел Дуров провел встречу с президентом Казахстана Токаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. На встрече они обсудили сотрудничество в различных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки нашей страны. Компания официально стала участником Astana Hub, открыла офис в Казахстане и запустила AI-лаборатории в центре AIem.Ai.» — указано на сайте президента Казахстана. Также отмечается, что Дуров поделился с Токаевым перспективой реализации совместных проектов в области ИИ (искусственного интеллекта).
Ранее поступала информация о том, что Дуров посетил школу IQanat High School в Казахстане. В ходе визита предприниматель ознакомился с инфраструктурой школы и провел несколько часов в неформальном общении с учащимися, большинство из которых — дети из сельских районов страны. Об этом сообщало RT.
