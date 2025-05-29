Медведев предупредил об опасности нового противостояния Европы и Азии

В различных регионах Евразии усиливается противостояние по модели холодной войны из-за втягивания военных альянсов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Втягивание агрессивных сил военных альянсов в субрегионы Евразии может привести к блоковому противостоянию в духе холодной войны», — подчеркнул Медведев. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Он отметил, что в последние годы в евразийских регионах, включая Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион, наблюдается активизация деятельности агрессивных военных блоков. По его словам, подобные процессы способны подорвать производственные, технологические и инвестиционные цепочки на всем континенте.
Медведев отметил, что в условиях дефицита безопасности странам Евразии следует самостоятельно решать вопросы в этой сфере, без внешнего давления. Он призвал к усилению роли интеграционных организаций с объединительной повесткой — таких как ШОС, ОДКБ, СНГ и АСЕАН. По его мнению, для них необходима новая система двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности без деструктивного влияния извне.
В завершение Медведев напомнил о российской инициативе по созданию архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным в июне прошлого года. Он подчеркнул, что этот масштабный проект ориентирован на формирование единого пространства мира, стабильности и доверия между странами региона.
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