Медведев предупредил об опасности нового противостояния Европы и Азии

Медведев: в регионах Евразии возрождается противостояние в духе холодной войны
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Медведев предупредил о холодной войне в Евразии из-за военных блоков
Медведев предупредил о холодной войне в Евразии из-за военных блоков Фото:

В различных регионах Евразии усиливается противостояние по модели холодной войны из-за втягивания военных альянсов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Втягивание агрессивных сил военных альянсов в субрегионы Евразии может привести к блоковому противостоянию в духе холодной войны», — подчеркнул Медведев. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Он отметил, что в последние годы в евразийских регионах, включая Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион, наблюдается активизация деятельности агрессивных военных блоков. По его словам, подобные процессы способны подорвать производственные, технологические и инвестиционные цепочки на всем континенте.

Медведев отметил, что в условиях дефицита безопасности странам Евразии следует самостоятельно решать вопросы в этой сфере, без внешнего давления. Он призвал к усилению роли интеграционных организаций с объединительной повесткой — таких как ШОС, ОДКБ, СНГ и АСЕАН. По его мнению, для них необходима новая система двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности без деструктивного влияния извне.

В завершение Медведев напомнил о российской инициативе по созданию архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным в июне прошлого года. Он подчеркнул, что этот масштабный проект ориентирован на формирование единого пространства мира, стабильности и доверия между странами региона.

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В различных регионах Евразии усиливается противостояние по модели холодной войны из-за втягивания военных альянсов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Втягивание агрессивных сил военных альянсов в субрегионы Евразии может привести к блоковому противостоянию в духе холодной войны», — подчеркнул Медведев. Его слова приводит telegram-канал «Единой России». Он отметил, что в последние годы в евразийских регионах, включая Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион, наблюдается активизация деятельности агрессивных военных блоков. По его словам, подобные процессы способны подорвать производственные, технологические и инвестиционные цепочки на всем континенте. Медведев отметил, что в условиях дефицита безопасности странам Евразии следует самостоятельно решать вопросы в этой сфере, без внешнего давления. Он призвал к усилению роли интеграционных организаций с объединительной повесткой — таких как ШОС, ОДКБ, СНГ и АСЕАН. По его мнению, для них необходима новая система двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности без деструктивного влияния извне. В завершение Медведев напомнил о российской инициативе по созданию архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным в июне прошлого года. Он подчеркнул, что этот масштабный проект ориентирован на формирование единого пространства мира, стабильности и доверия между странами региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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