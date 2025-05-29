В «Вашингтоне» сделали заявление о будущем Овечкина

«Вашингтон»: решение о будущем Овечкина после сезона-2025/26 пока не принято
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Карьера Овечкина в НХЛ может быть продлена после 2026 года
Карьера Овечкина в НХЛ может быть продлена после 2026 года Фото:

Руководство хоккейного клуба «Вашингтон» не приняло окончательного решения о будущем российского нападающего Александра Овечкина после завершения его контракта в сезоне-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба «Вашингтона».

«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/26 пока не принято. Сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно указывалось, что следующий год станет последним годом карьеры Александра Овечкина», — подчеркнули в клубе в соцсети X.

В пресс-службе пояснили, что рассылка, вызвавшая широкий резонанс среди болельщиков и СМИ, была отправлена по ошибке. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26, и вопросы о продлении соглашения или завершении выступлений в НХЛ будут рассматриваться позднее.

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Руководство хоккейного клуба «Вашингтон» не приняло окончательного решения о будущем российского нападающего Александра Овечкина после завершения его контракта в сезоне-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба «Вашингтона». «Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/26 пока не принято. Сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно указывалось, что следующий год станет последним годом карьеры Александра Овечкина», — подчеркнули в клубе в соцсети X. В пресс-службе пояснили, что рассылка, вызвавшая широкий резонанс среди болельщиков и СМИ, была отправлена по ошибке. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26, и вопросы о продлении соглашения или завершении выступлений в НХЛ будут рассматриваться позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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