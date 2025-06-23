23 июня 2025

Захарова рассказала о работе дипмиссий по помощи россиянам, оказавшимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Захарова: дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть россиян домой
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Захаровой, чтобы вернуть россиян домой, дипмиссии работают круглосуточно
По словам Захаровой, чтобы вернуть россиян домой, дипмиссии работают круглосуточно Фото:
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Иран запустил ракеты по базам в Катаре

Российские дипломатические представительства продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы вернуть российских граждан из государств, оказавшихся в зоне конфликта между Ираном и Израилем. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши точки (диппредставительства — прим. URA.RU) работают круглосуточно. И для того, чтобы наши туристы, специалисты, члены семей <...> студенты, чтобы они могли вернуться домой, наши дипломаты работают в круглосуточном режиме», — сказала Захарова. Об этом дипломат заявила в прямом эфире проекта «Центральный канал» в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что российские дипломаты осуществляют свою деятельность не только в Иране и Израиле. Работа также ведется и в соседних с ними государствах — Азербайджане и Армении, с целью обеспечить транзитное возвращение российских граждан в Россию.

Ранее стало известно, что из-за иранской атаки по американской военной базе ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Подобным образом поступило Министерство транспорта Ирака. Позже появилось сообщение, что Кувейт временно закрыл воздушное пространство. Катар выступил с осуждением иранской атаки, отметив, что страна оставляет за собой право прямого ответа. Кроме того, там призвали немедленно сесть за стол переговоров. На данный момент в Катаре находятся около сотни туристов из России. Следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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Российские дипломатические представительства продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы вернуть российских граждан из государств, оказавшихся в зоне конфликта между Ираном и Израилем. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Наши точки (диппредставительства — прим. URA.RU) работают круглосуточно. И для того, чтобы наши туристы, специалисты, члены семей <...> студенты, чтобы они могли вернуться домой, наши дипломаты работают в круглосуточном режиме», — сказала Захарова. Об этом дипломат заявила в прямом эфире проекта «Центральный канал» в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что российские дипломаты осуществляют свою деятельность не только в Иране и Израиле. Работа также ведется и в соседних с ними государствах — Азербайджане и Армении, с целью обеспечить транзитное возвращение российских граждан в Россию. Ранее стало известно, что из-за иранской атаки по американской военной базе ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Подобным образом поступило Министерство транспорта Ирака. Позже появилось сообщение, что Кувейт временно закрыл воздушное пространство. Катар выступил с осуждением иранской атаки, отметив, что страна оставляет за собой право прямого ответа. Кроме того, там призвали немедленно сесть за стол переговоров. На данный момент в Катаре находятся около сотни туристов из России. Следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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