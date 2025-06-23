Российские дипломатические представительства продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы вернуть российских граждан из государств, оказавшихся в зоне конфликта между Ираном и Израилем. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наши точки (диппредставительства — прим. URA.RU) работают круглосуточно. И для того, чтобы наши туристы, специалисты, члены семей <...> студенты, чтобы они могли вернуться домой, наши дипломаты работают в круглосуточном режиме», — сказала Захарова. Об этом дипломат заявила в прямом эфире проекта «Центральный канал» в соцсети «ВКонтакте».
Она отметила, что российские дипломаты осуществляют свою деятельность не только в Иране и Израиле. Работа также ведется и в соседних с ними государствах — Азербайджане и Армении, с целью обеспечить транзитное возвращение российских граждан в Россию.
Ранее стало известно, что из-за иранской атаки по американской военной базе ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Подобным образом поступило Министерство транспорта Ирака. Позже появилось сообщение, что Кувейт временно закрыл воздушное пространство. Катар выступил с осуждением иранской атаки, отметив, что страна оставляет за собой право прямого ответа. Кроме того, там призвали немедленно сесть за стол переговоров. На данный момент в Катаре находятся около сотни туристов из России. Следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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