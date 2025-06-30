Bloomberg: на танкере, который заходил в порты РФ, произошел взрыв

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В результате взрыва на танкере Vilamoura никто не пострадал (архивное фото)
В результате взрыва на танкере Vilamoura никто не пострадал (архивное фото) Фото:

На танкере Vilamoura, который заходил в российские порты, у побережья Ливии, произошел взрыв. Судно перевозило около одного миллиона баррелей казахской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оператора TMS Tankers.

«Танкер, перевозивший 1 миллион баррелей нефти, подвергся взрыву недалеко от Ливии», — говорится в сообщении. По данным TMS Tankers, в результате взрыва был подтоплен машинный отсек. Однако топливо не разлилось и экипаж не пострадал. В данный момент танкер направлен в Грецию для оценки повреждений. Как уточняет Reuters, инцидент произошел 27 июня.

Согласно информации Bloomberg, с апреля Vilamoura дважды заходила в российские порты — в Усть-Лугу и к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Агентство также отмечает, что с начала года повреждения от взрывов получили еще четыре танкера, которые раньше посещали российские порты. После этих инцидентов многие судовладельцы начали проводить проверки корпусов на наличие мин.

В декабре 2024 года в Черном море затонул танкер «Волгонефть-212». В результате инцидента погиб моторист из-за асфиксии, еще 11 членов экипажа пострадали. Кроме того, около 2,4 тысячи тонн мазута вылилось в море у побережья Краснодарского края. Тогда, по данным Роструда, причиной происшествия стали нарушения условий плавания и недостаточная укомплектованность экипажа.

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На танкере Vilamoura, который заходил в российские порты, у побережья Ливии, произошел взрыв. Судно перевозило около одного миллиона баррелей казахской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оператора TMS Tankers. «Танкер, перевозивший 1 миллион баррелей нефти, подвергся взрыву недалеко от Ливии», — говорится в сообщении. По данным TMS Tankers, в результате взрыва был подтоплен машинный отсек. Однако топливо не разлилось и экипаж не пострадал. В данный момент танкер направлен в Грецию для оценки повреждений. Как уточняет Reuters, инцидент произошел 27 июня. Согласно информации Bloomberg, с апреля Vilamoura дважды заходила в российские порты — в Усть-Лугу и к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Агентство также отмечает, что с начала года повреждения от взрывов получили еще четыре танкера, которые раньше посещали российские порты. После этих инцидентов многие судовладельцы начали проводить проверки корпусов на наличие мин. В декабре 2024 года в Черном море затонул танкер «Волгонефть-212». В результате инцидента погиб моторист из-за асфиксии, еще 11 членов экипажа пострадали. Кроме того, около 2,4 тысячи тонн мазута вылилось в море у побережья Краснодарского края. Тогда, по данным Роструда, причиной происшествия стали нарушения условий плавания и недостаточная укомплектованность экипажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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