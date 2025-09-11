В Кремле ответили на риторику МИД Польши касательно ударов дронов

Песков: риторика МИД Польши по дронам характерна для всех европейских столиц
Песков заявил, что не будет давать новых комментариев по поводу дронов в Польше
Песков заявил, что не будет давать новых комментариев по поводу дронов в Польше Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Главы внешнеполитических ведомств Польши, Украины и Литвы 11 сентября выступили с совместным заявлением, в котором вновь осудили инцидент с падением дронов на территории Польши и назвали атаку целенаправленной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобная риторика — не новая, она характерна практически для всех европейских столиц. 

«Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы. Собственно, ничего там нового нет. Эта риторика характерна для практически для всех европейских столиц. В последнее время мы видим ее продолжение», — заявил Песков в ходе конференц-колла. 

Он добавил, что дополнительных комментариев по данному вопросу не последует. Ключевое заявление уже было сделано ранее Минобороны, которое, при необходимости, готово предоставить консультации. В ведомстве отметили, что дальность полета российских беспилотников, примененных при ударе по объектам ВПК Украины и якобы пересекших границу с Польшей, не превышает 700 километров. Также у Москвы не было планов поражать объекты в Варшаве. 

