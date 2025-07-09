Российский дрон уничтожил пикап ВСУ с кочующим минометом. Видео

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Расчет кочующего миномета ВСУ был обнаружен с помощью БПЛА (архивное фото)
Расчет кочующего миномета ВСУ был обнаружен с помощью БПЛА (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский дрон уничтожил пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) с установленным кочующим минометом. Об этом URA.RU сообщило Минобороны России.

По данным Минобороны, операция была проведена операторами FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО. Расчет кочующего миномета ВСУ был обнаружен с помощью беспилотных летательных аппаратов во время движения по территории, контролируемой украинскими формированиями. После передачи разведданных командованию было принято решение о нанесении удара по вражеской технике.

На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания по пикапу с минометом. Кочующие минометы представляют собой мобильные огневые средства, которые активно используются ВСУ для нанесения быстрых ударов и последующего отхода на новые позиции.

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Российский дрон уничтожил пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) с установленным кочующим минометом. Об этом URA.RU сообщило Минобороны России. По данным Минобороны, операция была проведена операторами FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО. Расчет кочующего миномета ВСУ был обнаружен с помощью беспилотных летательных аппаратов во время движения по территории, контролируемой украинскими формированиями. После передачи разведданных командованию было принято решение о нанесении удара по вражеской технике. На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания по пикапу с минометом. Кочующие минометы представляют собой мобильные огневые средства, которые активно используются ВСУ для нанесения быстрых ударов и последующего отхода на новые позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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