Российский дрон уничтожил пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) с установленным кочующим минометом. Об этом URA.RU сообщило Минобороны России.
По данным Минобороны, операция была проведена операторами FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО. Расчет кочующего миномета ВСУ был обнаружен с помощью беспилотных летательных аппаратов во время движения по территории, контролируемой украинскими формированиями. После передачи разведданных командованию было принято решение о нанесении удара по вражеской технике.
На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания по пикапу с минометом. Кочующие минометы представляют собой мобильные огневые средства, которые активно используются ВСУ для нанесения быстрых ударов и последующего отхода на новые позиции.
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