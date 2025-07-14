Зеленский поделился своими надеждами после встречи с Келлогом

Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом, на которой стороны обсудили санкции против России, а также возможности усиления обороны страны и шаги по приближению мира. Об этом сообщил сам Зеленский.
«Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает», — написал украинский президент в своем telegram-канале.
Он добавил, что также они с Келлогом обсудили путь к миру и то, что практически могут сделать вместе, чтобы его приблизить. Зеленский отметил, что речь идет об усилении ПВО Украины, а также о совместном производстве и закупке оборонительных вооружений при участии европейских партнеров.
Украинский глава выразил благодарность Келлогу за визит на Украину, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за важные сигналы поддержки и решения, имеющие положительное значение для обоих государств. Зеленский отметил высокую ценность поддержки со стороны американского народа.
Ранее по поручению главы Штатов Дональда Трампа специальный представитель Кит Келлог был направлен на Украину. Как сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, во время переговоров планировалось рассмотреть вопросы укрепления обороноспособности страны, координации дополнительных поставок вооружения, а также возможного ужесточения санкционного давления на Россию, пишет «Царьград».
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