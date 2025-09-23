Трамп пригрозил России новыми санкциями

Вашингтон готов ввести дополнительные торговые пошлины против России, если Москва не согласится на предложения Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, новые меры могут быть задействованы в ближайшие месяцы при отсутствии прогресса на переговорах.
«Если Россия откажется идти навстречу условиям прекращения огня и восстановлению суверенитета Украины, Соединенные Штаты предпримут дополнительные шаги. В первую очередь речь идет о введении новых пошлин на экспорт и импорт российских товаров», — сказал Трамп во время заседания Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что подобные меры уже обсуждаются с представителями Конгресса и крупнейших торговых партнеров США.
Ранее администрация Дональда Трампа уже предлагала Евросоюзу увеличить пошлины на товары из Китая и Индии в рамках усиления экономического давления на Россию и скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, США ранее ввели дополнительные 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии и призывали европейские страны принять аналогичные меры, а также рассмотреть возможность полного прекращения поставок российской нефти и газа.
В России неоднократно давали понять, что заинтересованы в завершении украинского конфликта. Москва делает для этого все возможное, говорил в том числе и российский президент Владимир Путин.
