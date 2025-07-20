Врач объяснила, почему нельзя пить кофе в жару

Пить кофе в жаркую погоду не рекомендуется, поскольку его тонизирующее действие может спровоцировать головные боли и тошноту. Об этом сообщил врач-терапевт Денис Прокофьев.
«Кофе — тонизирующий напиток, который обладает возбуждающим действием на центральную нервную систему. Его основное свойство —тонизировать организм. <...> Однако тот самый „тонизирующий эффект“ порой приводит к головным болям и тошноте», — рассказал Прокофьев радио Sputnik.
По словам врача, людям с язвенной болезнью желудка, хроническим гастритом, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, кофе может навредить. Для снижения риска рекомендуется пить его с молоком, не употреблять его натощак и ограничиться одной чашкой в день. Людям с повышенным давлением лучше заменить кофе на цикорий. Врач также подчеркнул, что напиток должен быть качественным — молотый из зерен и правильно приготовленный.
Ранее эксперты уже предупреждали, что в жару кофе может быть опасен даже для здоровых людей из-за риска обезвоживания, повышения давления и перегрева организма. Кардиологи советуют ограничиваться одной-двумя чашками кофе в день и пить его только утром, когда температура воздуха не превышает +25 градусов.
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