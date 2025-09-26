Франция испугалась выполнять решение НАТО о сбивании российских самолетов

Франция не намерена сбивать военные самолеты, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, но считает необходимым пересмотреть правила альянса в части возможных военных столкновений. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.
«Франция считает, что пришло время обсудить укрепление наших правил вступления в боестолкновение, однако, вероятно, не решится сбивать самолет, который пересек воздушное пространство НАТО, как это произошло с Эстонией», — приводит портал слова Жан-Ноэля Барро. Он подчеркнул важность единых подходов внутри альянса для предотвращения эскалации и возможных последствий подобных инцидентов.
Обсуждение новых протоколов безопасности связано с недавним инцидентом в Эстонии, когда иностранный военный самолет нарушил воздушное пространство страны. Ранее Эстония заявляла что российские самолеты нарушили ее воздушное пространство, на что Минобороны ответили, что полет истребителей из Карелии в Калининградскую область не нарушал никаких правил и границ государств.
Ряд европейских политиков, среди которых был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, напомнили что могут сбивать угрожающие их странам самолеты. Их заявление прокомментировал посол России в Париже Алексей Мешков, о чем писал RT. По словам российского посла, атака на самолеты будет означать войну.
