Постпредство РФ: в ООН должны реагировать на русофобию в Киеве, Молдавии и ЕС

Постпредство России сообщило, что призвало ООН отказаться от практики двойных стандартов и вырабатывать объективную реакцию на случаи нарушения прав человека. Также дипмиссия призвала отказаться от проявления русофобии на территории Украины, в Молдавии и в странах Европейского союза.
