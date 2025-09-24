В России появится новый день воинской славы — 9 апреля, день героического штурма и взятия Кенигсберга силами Красной армии во время Великой Отечественной войны. Это стало известно из итогов первого чтения в Госдуме законопроекта об установлении памятной даты.
Документ предусматривает включение 9 апреля в перечень дней воинской славы России в память о штурме советскими войсками города Кенигсберга (ныне Калининград) в 1945 году. Такие данные приводит РИА Новости.
Кенигсбергская операция проходила с 6 по 9 апреля 1945 года и являлась частью Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. В ходе трехдневного штурма советские войска захватили считавшийся неприступным город-крепость, ликвидировали крупную группировку противника и тем самым обеспечили продвижение союзных сил на запад. Несмотря на отсутствие численного превосходства, командование проявило высокий уровень подготовки и организованности, благодаря чему операция завершилась полной победой Красной армии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.