После заседания СПЧ работы лишился скандальный губернатор

В губернаторском корпусе произошла ожидаемая перестановка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку через два дня после заседания Совета по правам человека, на котором выступали журналист Иван Засурский и режиссер Александр Сокуров. В ходе беседы с Владимиром Путиным Засурский заявил, что местные чиновники незаконно зарабатывают на вырубке леса, а Сокуров напомнил — иркутские власти игнорируют поручения президента по ликвидации последствий наводнений. В разговоре с «URA.RU» Засурский рассказал, насколько его слова повлияли на решение Левченко об уходе.

— На выступлении перед президентом России на заседании Совета по правам человека звучала тема отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Как вы трактуете это политическое решение?

К иркутскому губернатору за минувший год накопилось немало претензий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— На мой взгляд, к Левченко было много претензий, и на фоне моего выступления в СПЧ его отправили в отставку. Моя задача была не раскритиковать Левченко, а рассказать о проблемах с вырубкой леса в Иркутской области, о которой мне рассказали местные инспекторы. Непростая ситуация с лесом есть не только в Иркутской области, но и в Ленинградской, а также в Красноярском крае. Я убежден, что виной всему бизнес, подконтрольный силовикам. Заниматься расследованием в этом случае опасно для любого политика, поскольку любая попытка борьбы будет сфальсифицирована. Поэтому нужные какие-то системные меры, чтобы люди понимали — вырубка леса это предательство родины. При этом власти должны озаботиться тем, чтобы был какой-то мониторинг с помощью техники, например, дронов.

— На ваш взгляд, отставка Левченко приведет к кардинальным переменам в Иркутской области? Если да, то в какую сторону?

— Я не уверен, что человек из МЧС (Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности губернатора региона. Назначен после отставки Левченко — прим. ред.) способен справиться с мафией из силовиков. Проблема настолько запущена, что смена губернатора не спасет положение. Нельзя бросать человека на такую смертельно опасную работу и надеяться, что он с ней справится.

— Что помешало Левченко решить проблемы в Иркутской области?

— Помешало то, что для властей он полупосторонний человек (член КПРФ — прим. ред.). Когда коммунист начинает на что-то жаловаться, его очень легко обвинить. Коммунистов не так хорошо слышно, когда они падают на колени и просят о помощи. Да и на ушко не подойдешь и не шепнешь, потому что ты человек из другой партии.

— Поясните свою мысль.

На заседании СПЧ речь зашла о незаконной вырубке леса в Сибири Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

— Я имею в виду, что Левченко был не самой плохой кандидатурой, потому что он снижал эти незаконные вырубки. Но если ты губернатор, и в твоем регионе бизнес, управляемый силовиками, то ты тут бессилен.

— Вы употребляете термин силовики, но он звучит слишком размыто. Ведь не секрет, что и на федеральном уровне, и в регионах силовые ведомства часто конкурируют между собой, однако в вашем понимании они представляют собой единый кулак?

— Под властью силовиков я подразумеваю их особое положение. Они подчиняются исключительно руководству своих ведомств в Москве, и не подконтрольны губернаторам, что позволяет им чувствовать себя вольготно на территориях.