Путин вступил в спор с критиками искусственного интеллекта

Технология ИИ не бесспорна, но у президента есть запасное решение

24 ноября 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул важность развития отечественного ИИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин дал ответ оппонентам, обещающим России кризис в развитии — в пятницу президент посетил традиционную конференцию Artificial Intelligence Journey 2023. Глава государства не в первый раз и не первый год делает публичные знаки внимания передовым it-разработкам. В своем выступлении он заявил о неизбежности использования искусственного интеллекта, указав, что в этой теме есть нюансы. Пленарное заседание с участием президента было названо «Революция генеративного ИИ: новые возможности». Этот тезис стал лейтмотивом и выступления самого Владимира Путина, который назвал искусственный интеллект помощником человека во всех сферах его жизнедеятельности: «Для гражданина повседневное внедрение передового поколения искусственного интеллекта — это современная человекоцентричная социальная сфера, это новое качество жизни и новые возможности для профессиональной деятельности». Владимир Путин рассказал, что ИИ не сможет заменить человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU «По сути, человек может делегировать машине многие рутинные функции в быту, на производстве, в управлении и даже в сфере креативных индустрий. И напротив — взять на себя самые сложные задачи», — пересказал свое понимание ИИ президент, отметив незаменимость человека в ряде сфер искусственным интеллектом: «Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником, предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей». Помимо этого, глава государства уверен в том, что развитие сферы искусственного интеллекта остановить невозможно. Поэтому Путин поручил развивать данную сферу: «Я убежден, что будущее не за запретами развития технологий, это просто невозможно. Запретить невозможно, все равно будет развиваться. Если мы что-то запретим, будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только, вот и все». На конференции глава государства рассказал о важности культуры для регулирования технологического прогресса Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, единственной опорой в вопросе развития технологий должна послужить традиционная культура. «Она самый естественный этический регулятор технологического прогресса, как и идеалы добра, уважения к человеку, о которых писали Толстой, Достоевский, Чехов, такие выдающиеся писатели-фантасты как Беляев и Ефремов», — объяснил президент. Говоря об иностранных ИИ, глава государства отметил ангажированность подобных систем: «Хорошо известно, что некоторые, так скажем, западные поисковые системы, как и генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, не учитывают, а порой просто игнорируют и отменяют российскую культуру». Президент назвал это «отменой в цифровом пространстве». Кроме этого, Путин указал на недопустимость доминирования чужих разработок, отражающих «часть западной этики, те нормы поведения, государственную политику, против которой мы возражаем». Арсений Щельцин отметил важность развития ИИ для суверенитета в принятии государственных решений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комментируя замечания президента в адрес западных разработок ИИ, опрошенные URA.RU эксперты рассказали, для чего нужно развивать отечественный искусственный интеллект, а также чем грозит использование иностранных нейросетей. По их мнению, западный ИИ может навредить политической системе РФ. Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин подтверждает, что если Россия не будет развивать собственное направление ИИ, то будет довольствоваться внешними инструментами, которые будут стоить стране дорого. «У нас будет снижаться суверенность с точки зрения принятия решений», — отметил эксперт. С тем, что необходимо развивать отечественный ИИ согласен и политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, отставание в данной сфере может навредить внутренней обстановке в стране. «Вся система недружественных стран направлена на то, чтобы осуществить дестабилизацию внутренней обстановки в России как до президентских выборов, так и после. Например, очень качественные фейки созданные с помощью ИИ могут работать против власти. Правительство должно подготовить адекватный ответ недружественным странам, чтобы противостоять угрозам использования искусственного интеллекта против России», — утверждает Нечаев. ИИ высвобождает человеческие ресурсы и способствует росту производительности труда, считает Роман Душкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Также эксперты рассказали URA.RU о позитивных последствиях развития отечественного ИИ. Они отмечают, что технология позволит повысить эффективность труда. Искусственный интеллект в хорошем смысле «высвобождает человеческие ресурсы», сейчас, благодаря ИИ, мы будем наблюдать новую волну «интеллектуализации», считает генеральный директор «А-Я эксперт», компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. «Сейчас будет происходить достаточно серьезное массовое высвобождение ресурсов в виде появления возможности у людей решать более сложные и амбициозные задачи, так как системы ИИ могут позволить автоматизировать рутинный умственный труд», — пояснил Душкин. Для того, чтобы получать выгоду от помощи ИИ, необходимо обучаться работе с ним. Те люди, которые будут осваивать данную нишу, в конечном итоге окажутся в плюсе, на что указал заведующий лабораторией анализа и прогнозирования развития промышленности Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Владимир Сальников. «Те, кто из ученых, дизайнеров, журналистов, копирайтеров, те, кто первыми будут учиться работать с искусственным интеллектом как помощником — выиграют», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин дал ответ оппонентам, обещающим России кризис в развитии — в пятницу президент посетил традиционную конференцию Artificial Intelligence Journey 2023. Глава государства не в первый раз и не первый год делает публичные знаки внимания передовым it-разработкам. В своем выступлении он заявил о неизбежности использования искусственного интеллекта, указав, что в этой теме есть нюансы. Пленарное заседание с участием президента было названо «Революция генеративного ИИ: новые возможности». Этот тезис стал лейтмотивом и выступления самого Владимира Путина, который назвал искусственный интеллект помощником человека во всех сферах его жизнедеятельности: «Для гражданина повседневное внедрение передового поколения искусственного интеллекта — это современная человекоцентричная социальная сфера, это новое качество жизни и новые возможности для профессиональной деятельности». «По сути, человек может делегировать машине многие рутинные функции в быту, на производстве, в управлении и даже в сфере креативных индустрий. И напротив — взять на себя самые сложные задачи», — пересказал свое понимание ИИ президент, отметив незаменимость человека в ряде сфер искусственным интеллектом: «Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником, предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей». Помимо этого, глава государства уверен в том, что развитие сферы искусственного интеллекта остановить невозможно. Поэтому Путин поручил развивать данную сферу: По его словам, единственной опорой в вопросе развития технологий должна послужить традиционная культура. «Она самый естественный этический регулятор технологического прогресса, как и идеалы добра, уважения к человеку, о которых писали Толстой, Достоевский, Чехов, такие выдающиеся писатели-фантасты как Беляев и Ефремов», — объяснил президент. Президент назвал это «отменой в цифровом пространстве». Кроме этого, Путин указал на недопустимость доминирования чужих разработок, отражающих «часть западной этики, те нормы поведения, государственную политику, против которой мы возражаем». Комментируя замечания президента в адрес западных разработок ИИ, опрошенные URA.RU эксперты рассказали, для чего нужно развивать отечественный искусственный интеллект, а также чем грозит использование иностранных нейросетей. По их мнению, западный ИИ может навредить политической системе РФ. Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин подтверждает, что если Россия не будет развивать собственное направление ИИ, то будет довольствоваться внешними инструментами, которые будут стоить стране дорого. «У нас будет снижаться суверенность с точки зрения принятия решений», — отметил эксперт. С тем, что необходимо развивать отечественный ИИ согласен и политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, отставание в данной сфере может навредить внутренней обстановке в стране. Также эксперты рассказали URA.RU о позитивных последствиях развития отечественного ИИ. Они отмечают, что технология позволит повысить эффективность труда. Искусственный интеллект в хорошем смысле «высвобождает человеческие ресурсы», сейчас, благодаря ИИ, мы будем наблюдать новую волну «интеллектуализации», считает генеральный директор «А-Я эксперт», компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. «Сейчас будет происходить достаточно серьезное массовое высвобождение ресурсов в виде появления возможности у людей решать более сложные и амбициозные задачи, так как системы ИИ могут позволить автоматизировать рутинный умственный труд», — пояснил Душкин. Для того, чтобы получать выгоду от помощи ИИ, необходимо обучаться работе с ним. Те люди, которые будут осваивать данную нишу, в конечном итоге окажутся в плюсе, на что указал заведующий лабораторией анализа и прогнозирования развития промышленности Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Владимир Сальников.