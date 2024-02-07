Путин определил, как перезагрузить развитие Дальнего Востока

Развитием Восточного полигона железных дорог президент России Владимир Путин решает сразу несколько важных для страны задач. Так директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в разговоре с URA.RU трактует прошедшее совещание главы государства с правительством, темами которого стали воздушные перевозки и развитие транспортной инфраструктуры. По словам эксперта, речь идет о «повороте на Восток» и многостороннем развитии Дальнего Востока.
На совещании с правительством по теме развития воздушных перевозок Путин решил обсудить еще одну тему в сфере транспорта — Восточный полигон железных дорог. «Тоже практически напрямую относится к тому, что мы будем обсуждать, хотя будем говорить про авиацию больше. Но это все равно транспортная отрасль», — обратился глава государства к участникам совещания.
Путин заявил, что в стране должны достигнуть увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении
Путин подчеркнул, что нужно добиться увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. По его прогнозу, в 2024 году они должны составить 180 млн тонн, а по итогам 2030 года — 210 млн тонн. Путин отметил, что для решения этой задачи потребуется, в том числе электрификация Восточного полигона.
С докладом на тему развития Восточного полигона выступил вице-премьер Александр Новак. Он рассказал, что для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей реализуется программа по электроснабжению полигона. Там планируется строительство и модернизация энергетических объектов, а работа разделена на два этапа.
Продолжая доклад, Новак сообщил, что первый этап электроснабжения уже завершен. В рамках этой работы было построено 14 крупных электросетевых объектов. На втором этапе нужно ввести еще семь объектов магистральных сетей, построить и модернизировать девять тепловых электростанций в Якутии, Иркутской области, Приморском и Хабаровском краях.
Новак заявил, что обновленная инфраструктура способствует появлению в Сибири и на Дальнем Востоке новых рабочих мест
Новак подчеркнул, что обновленная инфраструктура обеспечит электричеством не только железные дороги Восточного полигона, но также позволит подключить к новым мощностям и другие отрасли, например, по добыче полезных ископаемых и драгоценных металлов. Также это способствует появлению в Сибири и на Дальнем Востоке новых рабочих мест, дополнительным поступлениям в бюджет.
«Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей восьми регионов Дальнего Востока. Это Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский, Хабаровский края, Иркутская и Кемеровская области. Проделанная работа позволяет увеличить, значительно увеличить мощности и повысить надежность электроснабжения населенных пунктов во всех этих регионах», — резюмировал Путин.
Развитием Восточного полигона Владимир Путин решает сразу несколько важных задач для страны, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Речь идет о «повороте на Восток» и расширении возможностей экспортных поставок. «Очевидно, что Восточный полигон нужно наращивать, увеличивать работу в этом направлении в силу „поворота на Восток“. Это также даст возможность расширения экспортных поставок тех грузов, которые у нас имеются. У нас гораздо больший потенциал в товарах для экспорта, чем транспортные возможности его доставки нашим восточным потребителям. Тот же уголь из Кузбасса, Якутии, Иркутской области и других регионов востребован не только Китаем, но и целым рядом восточноазиатских стран, которые в совокупности столь же многонаселенные», — пояснил эксперт.
Климанов отмечает, что российский уголь востребован не только в Китае
Особое внимание президента к Восточному полигону также связано с необходимостью оживления развития Дальнего Востока, продолжил Климанов. «Дальний Восток мы рассматриваем как геостратегически важный макрорегион, где есть задачи удержания населения, которое, в том числе, обеспечивается созданием новых рабочих мест. Поэтому выполнение транзитной функции для транспортировки грузов с других регионов России на Тихоокеанское побережье — это одна из таких миссий Дальнего Востока. Не случайно, что порты Находка или Советская Гавань эту миссию очень активно выполняют в последнее время», — добавил он.
«В России строится тихоокеанская железная дорога от Эльгинского каменноугольного месторождения к побережью Охотского моря из Якутии в Хабаровский край. Она рано или поздно будет соединена с основной железнодорожной сеткой. Это дополнительный инструмент развития данных территорий, поскольку они выполняют функцию нового освоения. Это экстенсивное расширение добывающих производств и их поставка потребителям, будь то внутри страны или вне», — резюмировал эксперт.
Развитием Восточного полигона железных дорог президент России Владимир Путин решает сразу несколько важных для страны задач. Так директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в разговоре с URA.RU трактует прошедшее совещание главы государства с правительством, темами которого стали воздушные перевозки и развитие транспортной инфраструктуры. По словам эксперта, речь идет о «повороте на Восток» и многостороннем развитии Дальнего Востока. На совещании с правительством по теме развития воздушных перевозок Путин решил обсудить еще одну тему в сфере транспорта — Восточный полигон железных дорог. «Тоже практически напрямую относится к тому, что мы будем обсуждать, хотя будем говорить про авиацию больше. Но это все равно транспортная отрасль», — обратился глава государства к участникам совещания. Путин подчеркнул, что нужно добиться увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. По его прогнозу, в 2024 году они должны составить 180 млн тонн, а по итогам 2030 года — 210 млн тонн. Путин отметил, что для решения этой задачи потребуется, в том числе электрификация Восточного полигона. С докладом на тему развития Восточного полигона выступил вице-премьер Александр Новак. Он рассказал, что для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей реализуется программа по электроснабжению полигона. Там планируется строительство и модернизация энергетических объектов, а работа разделена на два этапа. Продолжая доклад, Новак сообщил, что первый этап электроснабжения уже завершен. В рамках этой работы было построено 14 крупных электросетевых объектов. На втором этапе нужно ввести еще семь объектов магистральных сетей, построить и модернизировать девять тепловых электростанций в Якутии, Иркутской области, Приморском и Хабаровском краях. Новак подчеркнул, что обновленная инфраструктура обеспечит электричеством не только железные дороги Восточного полигона, но также позволит подключить к новым мощностям и другие отрасли, например, по добыче полезных ископаемых и драгоценных металлов. Также это способствует появлению в Сибири и на Дальнем Востоке новых рабочих мест, дополнительным поступлениям в бюджет. «Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей восьми регионов Дальнего Востока. Это Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский, Хабаровский края, Иркутская и Кемеровская области. Проделанная работа позволяет увеличить, значительно увеличить мощности и повысить надежность электроснабжения населенных пунктов во всех этих регионах», — резюмировал Путин. Развитием Восточного полигона Владимир Путин решает сразу несколько важных задач для страны, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Речь идет о «повороте на Восток» и расширении возможностей экспортных поставок. «Очевидно, что Восточный полигон нужно наращивать, увеличивать работу в этом направлении в силу „поворота на Восток“. Это также даст возможность расширения экспортных поставок тех грузов, которые у нас имеются. У нас гораздо больший потенциал в товарах для экспорта, чем транспортные возможности его доставки нашим восточным потребителям. Тот же уголь из Кузбасса, Якутии, Иркутской области и других регионов востребован не только Китаем, но и целым рядом восточноазиатских стран, которые в совокупности столь же многонаселенные», — пояснил эксперт. Особое внимание президента к Восточному полигону также связано с необходимостью оживления развития Дальнего Востока, продолжил Климанов. «Дальний Восток мы рассматриваем как геостратегически важный макрорегион, где есть задачи удержания населения, которое, в том числе, обеспечивается созданием новых рабочих мест. Поэтому выполнение транзитной функции для транспортировки грузов с других регионов России на Тихоокеанское побережье — это одна из таких миссий Дальнего Востока. Не случайно, что порты Находка или Советская Гавань эту миссию очень активно выполняют в последнее время», — добавил он. «В России строится тихоокеанская железная дорога от Эльгинского каменноугольного месторождения к побережью Охотского моря из Якутии в Хабаровский край. Она рано или поздно будет соединена с основной железнодорожной сеткой. Это дополнительный инструмент развития данных территорий, поскольку они выполняют функцию нового освоения. Это экстенсивное расширение добывающих производств и их поставка потребителям, будь то внутри страны или вне», — резюмировал эксперт.