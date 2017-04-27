23:13 26 апреля 2017 0

Ученые не исключают, что инопланетяне могли мигрировать на Землю, но погибнуть в результате катаклизма Фото: pixabay.com

Американские ученые заявили, что на планетах Солнечной системы долго время существовали внеземные цивилизации. Инопланетяне жили за несколько миллиардов лет до появления первых людей.

Ученые полагают, инопланетяне кода-то могли жить в Солнечной системе и населять Марс, Венеру, Землю и другие планеты, сообщает информагентство Nation News.

Между тем если это так, то отыскать следы древних цивилизаций можно только на Марсе или Луне. На других планетах и их спутниках они были бы уничтожены геологическими или космическими процессами, уточняет портал «Утро.ру».