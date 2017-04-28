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28 апреля 2017
27 апреля 2017
05:48  28 апреля 2017 0

Экипаж затонувшего «Лимана» вернется в Россию самолетом

Турция, море, горы, морское побережье
Российский корабль затонул у берегов ТурцииФото: Нина Калинина © URA.RU

Экипаж российского исследовательского судна «Лиман», затонувшего у берегов Турции, вернется на родину самолетом минобороны РФ.

«В настоящее время все члены экипажа корабля находятся на борту самолета и в ближайшее время будут доставлены на базу Черноморского флота», — сообщили в военном ведомстве России.

Исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман» затонуло в Черном море недалеко от пролива Босфор в результате столкновения с грузовым кораблем. 78 человек с «Лимана» были спасены, состояние их здоровья удовлетворительное. Причиной происшествия называют туман, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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