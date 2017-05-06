Россияне смогут получать свидетельства о рождении и смерти в МФЦ

15:49 06 мая 2017 0

Депутаты рассмотрят проект закона об МФЦ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Госдуму правительством России внесен законопроект, который разрешит регистрировать рождение и смерть граждан через многофункциональные центры государственных услуг — МФЦ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

«Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния», — уточняется в документе.

Как добавляет «Русская планета», МФЦ смогут осуществлять государственную регистрацию смерти и рождения, кроме рождения, госрегистрация которого происходит одновременно с установлением отцовства.