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06 мая 2017
05 мая 2017
15:49  06 мая 2017 0

Россияне смогут получать свидетельства о рождении и смерти в МФЦ

Материнский капитал. клипарт, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
Депутаты рассмотрят проект закона об МФЦФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Госдуму правительством России внесен законопроект, который разрешит регистрировать рождение и смерть граждан через многофункциональные центры государственных услуг — МФЦ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

«Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния», — уточняется в документе.

Как добавляет «Русская планета», МФЦ смогут осуществлять государственную регистрацию смерти и рождения, кроме рождения, госрегистрация которого происходит одновременно с установлением отцовства.

Евгений Лазарев
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