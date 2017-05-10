Недорогие лекарства вырастут в цене

03:28 10 мая 2017 0

Новый порядок ценообразования может быть применен уже с 1 января 2018 года Фото: Pixabay.com

Жизненно необходимые и важные лекарственные препараты нижнего ценового сегмента (дешевле 50 рублей) могут вырасти в цене. Вопрос об изменении стоимости лекарств в пользу производителей прорабатывает правительство России.

Как сообщают «Известия», планируется, что цену на относительно дешевые лекарства будут устанавливать в соответствии с ситуацией на рынке. В данный момент цена на лекарства повышается не более, чем на уровень инфляции.

Новый порядок ценообразования может быть применен уже с 1 января 2018 года. Эксперты издания считают, что цены в результате могут подняться на 15%.

Основная задача, которую планируется решить с помощью новой системы ценообразования, — не дать таким препаратам вовсе пропасть с рынка. Производители постоянно жалуются, что им невыгодно выпускать недорогие лекарства, поскольку производство все время дорожает, а поднять цены нельзя. Так, в прошлом году были сняты с производства 197 препаратов из списка жизненно необходимых стоимостью до 50 рублей.

Жизненно необходимые и важные лекарственные препараты ? это перечень лекарств, ежегодно утверждаемый правительством для госрегулирования цен на них. Список на 2017 год включает 646 непатентованных наименований препаратов, которым соответствуют порядка 30 тысяч брендов лекарств.