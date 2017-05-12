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12 мая 2017
15:00  12 мая 2017 0

Анджелина Джоли и Брэд Питт передумали разводиться

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, джоли анджелина
Джоли хочет наладить отношения с ПиттомФото: depositphotos.com © URA.RU

В иностранных СМИ появилась громкая новость о том, что известные голливудские актеры Анджелина Джоли и Бред Питт передумали оформлять развод и собираются наладить отношения.

Пара передумала расставаться из-за того, что на их общем попечении находятся шестеро детей, которых актеры попытаются и дальше воспитывать вместе, пишет издание «Дни.ру».

На воссоединении настоял Брэд Питт, который очень тяжело переживал расставание с супругой. Актеры уже стали чаще встречаться и проводить свободное время вместе друг с другом и детьми.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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