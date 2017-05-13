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13 мая 2017
12 мая 2017
17:21  13 мая 2017 0

Тимошенко: Дело о госизмене Януковича политизировано

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, тимошенко юлия
Юлия ТимошенкоФото: depositphotos.com © URA.RU

Юлия Тимошенко объявила, что дело о государственной измене экс-президента Украины является политизированным. Руководитель украинской партии «Батькивщина» высказала мнение о том, что украинская власть просто хочет оправдать Виктора Януковича.

Свое заявление политик сделала в эфире телеканала «112 Украина», пояснив, что высказывание генпрокурора о виновности Януковича и его окружения позволяет признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Тимошенко подчеркнула, в деле Януковича было нарушено множество процедур и заявила, что никто не имеет права политизировать процесс до вынесения приговора.

«Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — цитирует депутата «Русская планета».

Бывшего президента Украины обвиняют в государственной измене. Прокуратура требует для него пожизненное лишение свободы.

Евгений Лазарев
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