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15 мая 2017
14 мая 2017
07:03  15 мая 2017 0

Россиян избавят от поверки счетчиков воды

Клипарт., счетчик воды
Минпромторг предлагает переложить обязанности по поверке приборов учета на управляющие компанииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство промышленности и торговли России планирует избавить население от поверки водосчетчиков. Об этом заявил глава веломства Денис Мантуров.

По словам министра, по этому вопросу министерство получает большое количество жалоб населения. Между тем, нет никакой необходимости поверять счетчики ежегодно. «У них есть соответствующий срок, в течение которого они могут использоваться. Минимум — это четыре года, а для большинства счетчиков — шесть лет», — заявил «Известиям» Мантуров.

Требования поверять счетчики ежегодно, отметил министр, появляется из-за большого количество частных организаций, которые порой злоупотребляют доверием граждан.

По мнению минпромторга, обязательство по проведению поверки приборов учета необходимо перенести с граждан на управляющие компании.

Наталья Володина
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