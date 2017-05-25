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25 мая 2017
17:00  25 мая 2017 18

Путин не может представить Россию без духовного наставничества РПЦ

Владимир Путин на открытии храма сделал важное заявление (архивный снимок)ФОТО: Тwitter Дмитрия Смирнова

Президент РФ Владимир Путин призвал сохранить единую российскую нацию. Он также заявил, что российскую государственность невозможно представить без духовного и исторического опыта Русской православной церкви (РПЦ).

О российской нации и государственности Владимир Путин рассказал во время торжественной церемонии освящения нового храма в честь Новомученников и Исповедников Российских в Сретенском монастыре. «Уверен, новый храм Сретенского монастыря станет ярким, притягательным центром религиозной и просветительской деятельности и будет способствовать укоренению в нашем обществе добра, взаимоуважения и примирения», — цитирует слова главы государства «Федеральное агентство новостей».

Владимир Путин также отметил, что нельзя допускать раскола и поддерживать общественно-политическое согласие, опираясь на ценности религий. По мнению президента, благополучие каждого человека и родины в целом поможет преодолеть разногласия, пишет информагентство Nation News.

Ранее стало известно, что в храме Христа Спасителя Владимир Путин приложился к мощам святого Николая Чудотворца.

Нина Калинина
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