Объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе

Объем военной помощи Украине рухнул на 43% за два месяца несмотря на инициативу PURL, которая подразумевает закупку оружия США для Украины. Это следует из данных немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel) в Германии.
«Военная помощь сократилась на 43% по сравнению с первым полугодием. Несмотря на запуск нового механизма, в июле и августе объем военной помощи значительно сократился», — говорится в сообщении института. Речь идет среднемесячном объеме всей военной помощи за указанный период. Отмечается, что финансовая и гуманитарная помощь Украине оставалась стабильной. В период с июля по август было выделено 7,5 миллиардов евро финансовой и гуманитарной помощи.
Ситуацию прокомментировал Кристоф Требеш, возглавляющий проект и отслеживающий усилия по оказанию помощи Украине. «Сокращение военной помощи в июле и августе вызывает удивление. Несмотря на инициативу НАТО о сокращении, Европа сокращает свою общую военную поддержку», — сказал он. Также Требеш отметил, что решающими станут изменения этих цифр осенью.
Страны НАТО перестали вкладывать новые средства в программу помощи Украине, известной как инициатива PURL. На протяжении месяца сумма вложений не меняется и составляет 2 млрд долларов. Тогда как президент Украины Владимир Зеленский требует для Киева в рамках инициативы по миллиарду долларов ежемесячно. Аппетиты Зеленского уже подверглись критике в Европе. Что известно о PURL и в чем ее задача — в материале URA.RU.
