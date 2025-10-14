Назад в 1990-е: россиянки начали скупать меховые шапки, как у бабушек

В России спрос на меховые шапки, которые были популярными среди женщин в 90-е годы, вырос в два раза. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Меховые шапки-кубанки нынче популярны у российских модниц. На любимые головные уборы ваших мам и бабушек в магазинах уже стоят конские ценники. Спрос на шапки вырос по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном: в приоритете кубанки, боярки и прочий вайб 90-х», — пишет telegram-канал SHOT. Отмечается, что за подобные шапки из натурального меха продавцы просят около шести тысяч рублей.
Мода осень 2025 собрала главные акценты сезона: завернутый силуэт, яркие перчатки, замшевые сумки, миди-длина и мягкие фактуры. Эти тренды осени 2025 помогают понять, что носить осенью 2025, чтобы выглядеть стильно и практично в любых условиях. Какие осенние образы 2025 будут актуальны и как правильно сочетать цвета, ткани и аксессуары, URA.RU рассказала стилист и тренер по управлению впечатлением Люся Купцова.
