Назад в 1990-е: россиянки начали скупать меховые шапки, как у бабушек

SHOT: спрос на меховые кубанки в России вырос в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За шапки из натурального меха продавцы просят около шести тысяч рублей
За шапки из натурального меха продавцы просят около шести тысяч рублей Фото:

В России спрос на меховые шапки, которые были популярными среди женщин в 90-е годы, вырос в два раза. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Меховые шапки-кубанки нынче популярны у российских модниц. На любимые головные уборы ваших мам и бабушек в магазинах уже стоят конские ценники. Спрос на шапки вырос по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном: в приоритете кубанки, боярки и прочий вайб 90-х», — пишет telegram-канал SHOT. Отмечается, что за подобные шапки из натурального меха продавцы просят около шести тысяч рублей.

Мода осень 2025 собрала главные акценты сезона: завернутый силуэт, яркие перчатки, замшевые сумки, миди-длина и мягкие фактуры. Эти тренды осени 2025 помогают понять, что носить осенью 2025, чтобы выглядеть стильно и практично в любых условиях. Какие осенние образы 2025 будут актуальны и как правильно сочетать цвета, ткани и аксессуары, URA.RU рассказала стилист и тренер по управлению впечатлением Люся Купцова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России спрос на меховые шапки, которые были популярными среди женщин в 90-е годы, вырос в два раза. Информация об этом появилась в соцсетях. «Меховые шапки-кубанки нынче популярны у российских модниц. На любимые головные уборы ваших мам и бабушек в магазинах уже стоят конские ценники. Спрос на шапки вырос по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном: в приоритете кубанки, боярки и прочий вайб 90-х», — пишет telegram-канал SHOT. Отмечается, что за подобные шапки из натурального меха продавцы просят около шести тысяч рублей. Мода осень 2025 собрала главные акценты сезона: завернутый силуэт, яркие перчатки, замшевые сумки, миди-длина и мягкие фактуры. Эти тренды осени 2025 помогают понять, что носить осенью 2025, чтобы выглядеть стильно и практично в любых условиях. Какие осенние образы 2025 будут актуальны и как правильно сочетать цвета, ткани и аксессуары, URA.RU рассказала стилист и тренер по управлению впечатлением Люся Купцова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...