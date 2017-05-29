07:56 29 мая 2017 0

Сверхдоходы от нефтяных денег достанутся силовикам Фото: Pixabay

Минфин определился с финансированием программ за счет дополнительных поступлений в бюджета. Самые большие траты запланированы на МВД, Следственный комитет РФ и прокуратуру. При этом в правительстве так и не выделили финансирования для борьбы с ВИЧ.

По подсчетам ведомства, за счет роста цен на нефть бюджет получит дополнительно 14,7 трлн рублей (планировали 13,5 трлн рублей). Как пишет РБК, большая часть этих денег пойдет на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» — 11,4 млрд рублей, причем 7,3 млрд рублей — на зарплатный фонд руководящего состава. Еще 1,6 млрд рублей будет направлена на зарплаты работникам медицинских и образовательных учреждений МВД.

Зарплатный фонд «полевым» сотрудникам МВД будет урезан: на денежное довольствие людям, «осуществляющим оперативно-служебную деятельность», пойдет на 8,9 млрд рублей меньше, чем предполагалось. Как пояснил руководитель профсоюза московской полиции Михаил Пашкин, никаких масштабных сокращений в МВД не проводилось, рядовые полицейские увольняются сами из-за небольшой зарплаты и тяжелых условий.

Дополнительные 2,8 млрд руб. для Генпрокуратуры пойдут на материально-техническое обеспечение надзорного ведомства. Деньги для Следственного комитета, как и средства МВД, в основном уйдут на зарплаты — 611,4 млн из 753,7 млн рублей. Еще 8,4 млрд руб. будут дополнительно выделены на госпрограмму «Юстиция».

Здравоохранение дополнительно получит лишь 1,8 млрд рублей. Эти деньги Минздррав должен будет потратить на ремонт и закупку оборудования для многочисленных исследовательских институтов. На зарплаты медработникам выделят всего лишь 35,4 млн рублей. В документе ничего не говорится о том, будут ли выделены средства на закупку препаратов против ВИЧ. Несмотря на то, что ведомство неоднократно поднимало этот вопрос, Минфин в деньгах отказал.

Минобрнауки дополнительно получит 1,3 млрд рублей, которые будут направлены с основном на профессиональную подготовку, а финансирование направления «Содействие развитию дошкольного и общего образования», наоборот, сократится на 89,9 млн рублей.

Программу «Социальная поддержка граждан» Минфин собирается урезать на 392,7 млн рублей, за счет снижения пособий по беременности и родам, семьям погибших военнослужащих, а также компенсации для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и так далее.

Эксперты говорят о том, что этот финансовый маневр, вызван политической необходимостью и пониманием, как лучше потратить эти деньги перед выборами.