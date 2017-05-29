Маккейн считает Путина опаснее ИГИЛ. ВИДЕО

20:02 29 мая 2017 0

Политик старой закалки, Маккейн, часто резко высказывается о России ФОТО: prt scr ABC.net

Американский сенатор Джон Маккейн в эфире австралийского телевидения заявил, что президент России Владимир Путин опасней запрещенной на территории РФ экстремистской группировки ИГ.

Громкое обвинение американский политик, известный резкими суждениями, сделал на передаче «7:30» в эфире австралийского телеканала ABC, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что ИГ («Исламское государство — запрещено в России — URA.RU) может творить ужасные вещи, — сказал сенатор. — Но именно русские попытались уничтожить основу демократии, изменить исход выборов в Америке».

Также Маккейн высказался по поводу того, что Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и его советник недавно оказался в центре скандала, когда якобы попытался создать секретную линию связи с Россией до того, как Трамп стал главой Америки.

«Я знаю, что некоторые официальные лица в администрации заявляют, что это стандартная процедура. Не думаю, что это стандартная процедура до инаугурации президента Соединенных Штатов, — сказал он. — Это становится все более и более странным.»

Ранее «URA.RU» передавало слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что «кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций».

Полную запись непереведенного интервью можно посмотреть здесь.