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02 июня 2017
22:09  02 июня 2017 0

Обновление Windows «убивает» компьютеры и смартфоны

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, пресс-центр, компьютеры, мониторы
«Вылечить» устройства можно только одним способомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Свежая сборка Windows 10 под номером 16 212 «убивает» компьютеры пользователей. Тестовый вариант операционной системы предназначался для участников программы Windows Insider, однако по ошибке она устанавливалась и на гаджеты обычных пользователей.

Особенность операционной системы заключается в том, что оказать помощь в ее тестировании может каждый. Сборка заставляет все устройства входить в бесконечный цикл перезагрузок, выводя из строя смартфоны и планшеты на Windows 10, передают «Дни.Ру».

Чтобы исправить поломку, необходимо перезагрузить устройство при помощи инструмента Windows Device Recovery Tool. Но в этом есть огромный минус — у пользователя удаляются все файлы и настройки гаджета. Чтобы сохранить данные на персональном компьютере, нужно присоединить системный диск.

Официальный представитель Microsoft Дона Сакар уже попросила прощения у пользователей за скандальный инцидент.

Как писало «URA.RU» ранее, 25 мая стало известно, что мобильные гаджеты ждет эпидемия вирусов. Данные нового исследования опубликовала компания «Лаборатория Касперского». По мнению специалистов, в ближайшее время мир захлестнет новая волна компьютерных атак и в этот раз — на смартфонах.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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