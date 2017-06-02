22:09 02 июня 2017 0

«Вылечить» устройства можно только одним способом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свежая сборка Windows 10 под номером 16 212 «убивает» компьютеры пользователей. Тестовый вариант операционной системы предназначался для участников программы Windows Insider, однако по ошибке она устанавливалась и на гаджеты обычных пользователей.

Особенность операционной системы заключается в том, что оказать помощь в ее тестировании может каждый. Сборка заставляет все устройства входить в бесконечный цикл перезагрузок, выводя из строя смартфоны и планшеты на Windows 10, передают «Дни.Ру».

Чтобы исправить поломку, необходимо перезагрузить устройство при помощи инструмента Windows Device Recovery Tool. Но в этом есть огромный минус — у пользователя удаляются все файлы и настройки гаджета. Чтобы сохранить данные на персональном компьютере, нужно присоединить системный диск.

Официальный представитель Microsoft Дона Сакар уже попросила прощения у пользователей за скандальный инцидент.

Как писало «URA.RU» ранее, 25 мая стало известно, что мобильные гаджеты ждет эпидемия вирусов. Данные нового исследования опубликовала компания «Лаборатория Касперского». По мнению специалистов, в ближайшее время мир захлестнет новая волна компьютерных атак и в этот раз — на смартфонах.