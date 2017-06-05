09:08 05 июня 2017 3

На образование и здравоохранение не хватает по 1,5% ВВП, утверждает вице-премьер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти должны закрепить социальные расходы бюджета на определенном уровне, защитив их тем самым от сокращения, считает вице-премьер Ольга Голодец. Это возможно сделать, урезав программу вооружений, считает она.

Сейчас на финансирование образования и здравоохранения тратится на 3% ВВП меньше, чем необходимо, заявила Голодец в ходе Петербургского международного экономического форума, передает «Коммерсант». Она предложила идею еще одного бюджетного правила — социального, согласно которому минимальный уровень расходов государства на социальную сферу будет зафиксирован как доля в ВВП, чтобы их нельзя было снизить.

Если такой подход не будет принят, статьи социальных расходов рискуют оставаться недофинансированными долгие годы, подчеркнула Ольга Голодец. Она пояснила, что на образование сейчас тратится около 3,6% ВВП, но «нам все равно не хватает порядка 1,5%». Необходимо создавать инфраструктуру, которая соответствует вызовам времени, убеждена вице-премьер. По ее словам, еще 1,5% ВВП недостает на систему здравоохранения.

Вице-премьер Аркадий Дворкович согласился, что эту инициативу можно будет ввести в перспективе, но не раньше окончания цикла инвестиций в оборону в 2020 году. Он объяснил, что государственная программа вооружений служит не только интересам безопасности страны, но и развитию всей экономики — создаваемые технологии постепенно начинают использоваться и в гражданских отраслях. «Необходимо инвестировать в эту программу до 2020 года, после чего мы будем в реальном выражении снижать расходы на эти цели, увеличивая инвестиции в человека и инфраструктуру», — заявил Дворкович.

Глава совета ЦСР Алексей Кудрин, в своей программе сам предлагающий наращивать вложения в человеческий капитал, прокомментировал инициативу следующим образом: «Пока такое законодательное таргетирование, может быть, вводить и не надо, но это можно сделать где-то в принципах политики правительства — что в перспективе мы идем к этому». Он отметил, что эта мера неизбежно потребовала бы повышения налогов. «А это всегда очень сложный выбор», — сказал господин Кудрин.

Сейчас расходы на оборонный сектор и национальную безопасность составляют 6,6% ВВП, а программы социальной сферы финансируются примерно в таком же объеме.

Как писало «URA.RU» ранее, 2 июня в рамках форума Ольга Голодец заявила, что в текущих условиях в России накопить за 40 лет на достойную пенсию практически нереально. По ее мнению, перспектив у систем накопления нет.