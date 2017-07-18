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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
00:55  18 июля 2017 0

Генерал МВД получил 7 лет колонии за «золотые парашюты» и отъем недвижимости

Оглашение приговора Калиниченко. Екатеринбург, клетка, арест, решетка
Бывшие сотрудники главка МВД приговорены к тюремному заключению и крупным штрафамФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Санкт-Петербурге к 7 годам колонии и крупному денежному штрафу приговорен экс-руководитель главка МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Виталий Быков. Бывший генерал полиции признан виновным в растрате, служебном подлоге и покушении на мошенничество.

Суд установил, что Быков и его подчиненные, после ликвидации главного управления МВД по СЗФО в мае 2014 года издали указ о выплате себе премий на общую сумму в 19,1 миллиона рублей. Все подсудимые заявили, что не признают своей вины ни по одному из эпизодов, сообщает телеканал 360. По данным Генпрокураторы, в тот же период времени подсудимые требовали одну из строительных компаний оформить на своих родственников 21 квартиру в новых жилых комплексах Санкт-Петербурга. Общая стоимость объектов недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.

Помимо 7 лет колонии общего режима, Быков также обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Подельники бывшего генерала приговорены к различным срокам — от трех до пяти лет лишения свободы и крупным на штрафам на общую сумму 17 миллионов рублей. Имущество фигурантов дела арестовано.

Сергей Макеев
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