00:55 18 июля 2017 0

Бывшие сотрудники главка МВД приговорены к тюремному заключению и крупным штрафам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Санкт-Петербурге к 7 годам колонии и крупному денежному штрафу приговорен экс-руководитель главка МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Виталий Быков. Бывший генерал полиции признан виновным в растрате, служебном подлоге и покушении на мошенничество.

Суд установил, что Быков и его подчиненные, после ликвидации главного управления МВД по СЗФО в мае 2014 года издали указ о выплате себе премий на общую сумму в 19,1 миллиона рублей. Все подсудимые заявили, что не признают своей вины ни по одному из эпизодов, сообщает телеканал 360. По данным Генпрокураторы, в тот же период времени подсудимые требовали одну из строительных компаний оформить на своих родственников 21 квартиру в новых жилых комплексах Санкт-Петербурга. Общая стоимость объектов недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.



Помимо 7 лет колонии общего режима, Быков также обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Подельники бывшего генерала приговорены к различным срокам — от трех до пяти лет лишения свободы и крупным на штрафам на общую сумму 17 миллионов рублей. Имущество фигурантов дела арестовано.