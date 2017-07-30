В России упразднили дачные кооперативы

Президент России Владимир Путин утвердил закон, упраздняющий дачное хозяйство как вид деятельности, сообщает RT. Документ утверждает статус только двух правовых форм — садоводческого и некоммерческого товарищества.
Таким образом дачные кооперативы и партнерства исключаются. Также на огородной земле, согласно закону, можно размещать только хозяйственные постройки, которые не являются объектами недвижимости. Однако садовый дом может быть признан жилым в порядке, который предусматривает законодатель.
Кроме того документ говорит о том, что собственники могут создать лишь одно некоммерческое товарищество, минимальное количество участников которого должно равняться семи. Единый порядок предоставления государственной или муниципальной земли в собственность тоже будет регулироваться данным законом.
Действие указа начнется с 1 января 2019 года, а реорганизация существующих некоммерческих организаций не потребуется.