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30 июля 2017
21:23  30 июля 2017 0

В России упразднили дачные кооперативы

На дачах запретили коммерческие союзыФото: Владимир Жабриков

Президент России Владимир Путин утвердил закон, упраздняющий дачное хозяйство как вид деятельности, сообщает RT. Документ утверждает статус только двух правовых форм — садоводческого и некоммерческого товарищества.

Таким образом дачные кооперативы и партнерства исключаются. Также на огородной земле, согласно закону, можно размещать только хозяйственные постройки, которые не являются объектами недвижимости. Однако садовый дом может быть признан жилым в порядке, который предусматривает законодатель.

Кроме того документ говорит о том, что собственники могут создать лишь одно некоммерческое товарищество, минимальное количество участников которого должно равняться семи. Единый порядок предоставления государственной или муниципальной земли в собственность тоже будет регулироваться данным законом.

Действие указа начнется с 1 января 2019 года, а реорганизация существующих некоммерческих организаций не потребуется.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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