Вакансия «офицера планетарной защиты» открыта в NASA. Космическое агентство обещает платить новому сотруднику 187 тысяч долларов (более 10 млн рублей) в год.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в обязанности космического офицера будут входить защита иных планет от земного биологического материала и реализация планетарной защиты в рамках миссий NASA.
Требования к кандидату: опыт работы на посту в госучреждении не менее года, умение разбираться практически во всем, что касается планетарной защиты, инженерно-технический опыт, готовность к постоянным поездкам, передает «Утро.ру». Он также должен обладать дипломатическими способностями.