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02 августа 2017
Главные новости Москвы
15:02  02 августа 2017 1

Зарплата — космическая! NASA ищет кандидатов в «офицеры планетарной защиты»

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., наука, планета земля
Платить за защиту Земли от инопланетного биоматериала будут 187 тысяч долларов в годФото: Pixabay

Вакансия «офицера планетарной защиты» открыта в NASA. Космическое агентство обещает платить новому сотруднику 187 тысяч долларов (более 10 млн рублей) в год.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в обязанности космического офицера будут входить защита иных планет от земного биологического материала и реализация планетарной защиты в рамках миссий NASA.

Требования к кандидату: опыт работы на посту в госучреждении не менее года, умение разбираться практически во всем, что касается планетарной защиты, инженерно-технический опыт, готовность к постоянным поездкам, передает «Утро.ру». Он также должен обладать дипломатическими способностями.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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