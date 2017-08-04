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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
10:31  04 августа 2017 0

Росатом поможет ученым изменить представление о физической картине мира

Германий поможет ученым найти ядерный "распад-призрак"Фото: Википедия

Входящий в Топливную компанию Росатома Электрохимический завод (ЭХЗ) поставил международной команде исследователей GERDA изотоп германия-76, который необходим для продолжения эксперимента в поиске безнейтринного двойного бета-распада.

Поставка изотопа германия состоялась в рамках контракта заключенного между АО «В/О «Изотоп» (госкорпорации «Росатом») и физиками-ядерщиками из Института М. Планка. Для хранения германия-76 под землей был создан специальный саркофаг, который защищал изотопы от космического излучения. Для транспортировки также создали специальный саркофаг.

Дело в том, что физики-ядерщики используют в экспериментах детекторы, изготовленные из особо чистого германия, обогащение которого изотопом производится исключительно на ЭХЗ. В 2004—2005 годах предприятие передало исследователям первые изотопы. В ходе эксперимента тогда безнейтринный распад германия-76 не был обнаружен, однако ученые сделали серьезный шаг на пути к цели. Сейчас GERDA готовит вторую фазу эксперимента — планируется на порядок увеличить чувствительность установки.

Если эксперимент удастся, то будет доказано, что нейтрино, считающееся безмассовой элементарной частицей, имеет массу и является античастицей для самой себя. Данное обстоятельство поставит под сомнение точность стандартной модели как основополагающей физической теории и приведет к ее пересмотру.

Нина Калинина
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