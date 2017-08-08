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08 августа 2017
14:01  08 августа 2017 3

Экс-спикер парламента Грузии: войну в Южной Осетии начал Саакашвили

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Ответственность за трагические события 2008 года в первую очередь лежит на СаакашвилиФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Ответственность за трагические события в Южной Осетии в 2008 году в первую очередь лежит на Михаиле Саакашвили, в то время президенте Грузии. С таким заявлением выступила экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

«Войну начал Саакашвили, — заявила Бурджанадзе в интервью RT. — Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нём». Экс-спикер вспоминает, что тогда представители всех СМИ объявили ее врагом Грузии. По словам Бурджанадзе, до сих пор в стране неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили, несмотря на выводы расследования комиссии ЕС и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле. «Никто не хочет акцентировать на этом внимание и говорить на эту тему», — добавляет Бурджанадзе.

Конфликт в Южной Осетии развернулся после того, как войска Грузии в ночь на 8 августа 2008 года вторглись на территорию республики и обстреляли из установок «Град» город Цхинвал, столицу Южной Осетии. После пяти дней боевых действий грузинских военных вытеснили из республики.

Татьяна Трушина
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