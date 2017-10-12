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12 октября 2017
Главные новости Москвы
10:47  12 октября 2017 0

В Сирии уничтожили террористку по прозвищу «Белая вдова»

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Удар по террористки нанес американский беспилотникФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Воевавшая в Сирии за запрещенную в РФ террористическую организацию ИГИЛ британка Салли Джонс по прозвищу «белая вдова» уничтожена в Ракке. Женщину поразил в ходе атаки на террористов американский беспилотник.

Вместе с «белой вдовой» был уничтожен и ее 12-летний сын Джо Диксон. Удар по подданной Великобритании был нанесен в тот момент, когда она вместе с ребенком пыталась бежать из осажденной Ракки, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на британские СМИ.

«Белая вдова» входила в число самых разыскиваемых террористов в мире. Такое прозвище она получила после того, как ее мужа убили при авиаударе. Как сообщает телеканал 360, американским и британским агентам потребовалось несколько месяцев, чтобы ее выследить. В ЦРУ между тем отметили, что нельзя утверждать со 100% уверенностью, что террористка погибла, так как образцов ДНК агенты не брали.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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